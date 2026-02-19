Elezioni amministrative fissata la data del voto per 626 Comuni | da Venezia a Reggio Calabria ai seggi il 24 e il 25 maggio
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni da Venezia a Reggio Calabria. La decisione nasce dalla necessità di eleggere nuovi sindaci e consiglieri locali, con le urne aperte in due giorni consecutivi. La data scelta permette di rispettare le scadenze previste dalla legge e di garantire un regolare svolgimento del voto. Gli elettori di molte città si preparano a recarsi ai seggi tra poche settimane.
Il Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì pomeriggio non ha solo licenziato il nuovo decreto bollette con gli aiuti alle fasce più vulnerabili della popolazione. È servito pure per fissare le date delle prossime elezioni amministrative di primavera. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo quanto si legge nel comunicato finale del Cdm, ha infatti informato i colleghi di governo sull’individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno).🔗 Leggi su Open.online
Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.
