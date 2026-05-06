Una ex concorrente di Amici, oggi cantante, ha raccontato di aver attraversato un periodo di depressione dopo aver partecipato al programma. La giovane artista ha condiviso pubblicamente le sue difficoltà, spiegando come questo momento abbia influito sulla sua vita. La testimonianza arriva a distanza di anni dalla sua esperienza nel talent show. La cantante ha deciso di aprirsi per sensibilizzare sui problemi di salute mentale.

Dopo il successo ad Amici, una ex concorrente nonchè giovane cantante ha vissuto un periodo difficile segnato dalla depressione. Ecco il suo racconto tra carriera, fragilità e rinascita. Leggi anche: Da Amici alle nozze: una ex concorrente del talent si sposa! Ecco chi è Il successo, spesso, è solo una parte della storia. Dietro le luci dei riflettori e gli applausi del pubblico, si nascondono percorsi personali compless i, fatti di fragilità e momenti difficili. È quanto emerge di una ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi, che ha deciso di condividere una parte molto intima della sua vita. Un’esperienza quella della che invita a riflettere su cosa accade davvero dopo un talent show, quando la visibilità cresce ma il supporto emotivo può venire meno.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Amici, ex concorrente rivela la tragedia che ha vissuto: dopo il programma, ha sofferto di depressione, ecco chi è

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