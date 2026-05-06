Ameglia ha installato nuovi LED e contapassi lungo la pista ciclabile di Fiumaretta. I dispositivi sono stati posizionati per monitorare il numero di ciclisti che transitano e per migliorare l’illuminazione nelle ore serali. I contapassi raccoglieranno dati sul traffico ciclistico, mentre i LED aumenteranno la visibilità della pista durante le ore di buio. La modifica riguarda la sicurezza e la gestione della mobilità sulla ciclabile.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza della ciclabile dopo il tramonto?. Quali dati raccoglieranno i nuovi contapassi installati lungo il canale?. Chi si occuperà materialmente della posa dei nuovi lampioni LED?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questa tecnologia per il borgo?.? In Breve Investimento di 23mila euro per acquisto e installazione impianti FO.EL Srl e Gaina Ivano.. Nuovi contapassi monitorano il flusso di persone lungo il canale Fabbricotti.. L'assessore Cervia punta su efficienza energetica e decoro urbano per il borgo.. L'intervento sostituisce vecchie luci basse con sistemi LED ad alta intensità.. L’amministrazione di Ameglia ha stanziato circa 23mila euro per rinnovare l’illuminazione lungo la pista ciclopedonale del canale Fabbricotti a Fiumaretta, sostituendo i vecchi impianti con nuove tecnologie LED.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ameglia: nuovi LED e contapassi per la ciclabile di Fiumaretta

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