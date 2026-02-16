La pista ciclabile i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led

Il Comune di Vimercate ha avviato oggi, lunedì 16 febbraio 2026, un grande progetto di riqualificazione urbana, coinvolgendo via Galileo Galilei e via Crocefisso. La scelta di rinnovare queste strade nasce dalla necessità di migliorare la viabilità e ridurre l’inquinamento in città. I lavori prevedono la realizzazione di una nuova pista ciclabile, l’installazione di parcheggi più capienti e l’illuminazione a led per aumentare la sicurezza notturna. Un intervento che cambierà il volto di alcune zone centrali, puntando a rendere la città più verde e accessibile.

Vimercate Rinasce: Cantieri aperti per una nuova mobilità e più verde urbano. Via Galileo Galilei e via Crocefisso a Vimercate sono al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, avviato oggi, lunedì 16 febbraio 2026. L'intervento, parte di un più ampio Piano Integrato d'Intervento (PII), mira a migliorare la viabilità, promuovere la mobilità sostenibile e aumentare il decoro urbano, con un investimento significativo nella qualità della vita dei cittadini. Un Piano Integrato per il Futuro di Vimercate. L'iniziativa, annunciata dall'amministrazione comunale, rappresenta un tassello fondamentale per la trasformazione di interi quartieri, estendendosi anche alle aree dell'ex ospedale e della cava Cantù.