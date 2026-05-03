A Ferrara sono stati annunciati lavori per l’installazione di nuovi LED e semafori con funzione di countdown in diverse zone della città. I primi cantieri saranno avviati lungo via Comacchio, dove si concentreranno le installazioni. I semafori con countdown permetteranno ai pedoni di vedere il tempo restante prima che il semaforo cambi colore, migliorando la sicurezza negli attraversamenti pedonali.

?? Cosa scoprirai Dove si concentreranno esattamente i primi cantieri in via Comacchio? Come cambierà l'attraversamento pedonale grazie ai nuovi semafori countdown? Quali aree verdi riceveranno nuovi impianti per la mobilità dolce? Perché l'accordo con Hera Luce migliorerà la visibilità notturna??? In Breve Lavori in via Comacchio presso via Val Trebba e via Valle Zavelea dal 4 maggio. Installazione semafori con countdown e nuovi LED in via Viola Liuzzo zona Cus. Illuminazione nuovi per .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, nuovi LED e semafori con countdown per la sicurezza stradale

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