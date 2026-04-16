I dati più recenti di TSMC mostrano un aumento del 30% delle entrate rispetto alle stime precedenti, trainato dalla forte domanda di semiconduttori avanzati. La società ha aggiornato le previsioni per il 2026, evidenziando un incremento delle aspettative di crescita grazie al continuo interesse per i componenti destinati all’intelligenza artificiale. La domanda nel settore dei chip sta mantenendo un ritmo elevato, influenzando positivamente i ricavi dell’azienda.

La crescita del settore dei semiconduttori avanzati riceve una spinta decisiva dai nuovi dati di TSMC, che ha rivisto al rialzo le proprie prospettive per il 2026 grazie alla domanda incessante di componenti per l’intelligenza artificiale. L’azienda taiwanesi prevede infatti un incremento delle entrate superiore al 30% rispetto all’anno precedente, consolidando un trend che vede i ricavi salire del 35% su base annua e l’utile netto toccare la cifra di 572,5 miliardi di dollari taiwanesi, ovvero circa 18 miliardi di dollari statunitensi, superando le stime del consenso che si attestavano sui 542,4 miliardi. L’impatto della tecnologia sull’economia globale e industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom TSMC: l’IA spinge i ricavi oltre le attese, +30% di entrate

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