Amazon vola | utili record e AWS trascinano i ricavi oltre le attese

Amazon ha annunciato ricavi di 181,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, superando le stime degli analisti. Il settore dei servizi cloud, AWS, ha contribuito con 37,6 miliardi di dollari, registrando un aumento rispetto alle previsioni. I risultati finanziari mostrano una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con gli utili che hanno raggiunto livelli record.

? Cosa sapere Amazon registra 181,5 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre 2026.. Il comparto AWS genera 37,6 miliardi di dollari superando le previsioni degli analisti.. I ricavi di Amazon hanno raggiunto i 181,5 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, segnando un incremento del 17% e superando le previsioni degli analisti che si fermavano a 177,2 miliardi. Il colosso tecnologico con sede a Seattle ha registrato una performance finanziaria estremamente solida nei primi tre mesi dell’anno. Gli utili netti sono saliti a 30,3 miliardi di dollari, con un valore per singola azione pari a 2,78 dollari, un dato che distanzia nettamente i 17,1 miliardi (1,59 dollari per azione) ottenuti nello stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon vola: utili record e AWS trascinano i ricavi oltre le attese Notizie correlate Utili e ricavi sopra le attese, per Goldman miglior trimestre in 5 anniGoldman Sachs chiude il primo trimestre con un utile in aumento del 19% a 5,63 miliardi di dollari.