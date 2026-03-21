Mozziconi di sigaretta | cos’è il littering e perché fa male all’ambiente

Ogni anno nel mondo vengono consumate circa seimila miliardi di sigarette, con 79 miliardi solo in Italia, e circa 4,5mila miliardi di mozziconi vengono abbandonati a terra. I mozziconi di sigaretta rappresentano una delle forme più diffuse di littering, un fenomeno che coinvolge il deposito incontrollato di rifiuti nelle aree pubbliche. Questo comportamento contribuisce all'inquinamento ambientale e alla diffusione di rifiuti non biodegradabili.

Roma, 21 marzo 2026 – Ogni anno nel mondo si consumano seimila miliardi di sigarette ( 79 miliardi solo in Italia ), 4,5mila miliardi di mozziconi finiscono a terra. Sono numeri monstre quelli sul tabacco, rilanciati dall’Oms e dalle associazioni ambientaliste impegnate nella raccolta. Per la cronaca: le ‘cicche’ vanno smaltite nell’indifferenziata. Letizia Nepi, direttrice generale di Erion Care, il “primo Consorzio Epr in Italia dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente e a garantirne la corretta gestione”, come racconta il vostro sito, quindi in prima linea contro il cosiddetto littering. Cosa fate, nel concreto? “L’Epr indica la responsabilità dei produttori che immettono sul mercato italiano sigarette ma anche nuovi prodotti, come le stick da tabacco riscaldato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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