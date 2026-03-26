Fonderie Pisano Costa M5S | rigetto dell’AIA è vittoria per la salute e ambiente complimenti a Fico e Pecoraro

La Regione Campania ha respinto l’Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalle Fonderie Pisano, una decisione che coinvolge l’area e i residenti da tempo impegnati nella tutela ambientale. La decisione è stata commentata positivamente da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha espresso apprezzamento per le figure politiche coinvolte nella vicenda. La revoca dell’autorizzazione rappresenta un passaggio importante per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente locale.

“ Il rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano da parte della Regione Campania è un atto di coraggio istituzionale che restituisce dignità a un territorio e alle persone che per anni hanno pesantemente subito. Esprimo i miei complimenti al presidente Fico e all’assessora Pecoraro per aver scelto la strada della tutela della salute e dell’ambiente, senza ambiguità “. Lo dichiara Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati. “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva già riconosciuto il danno subito dalle comunità residenti. Oggi la Regione Campania risponde con i fatti, dimostrando che le istituzioni possono e devono essere all’altezza delle proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Fonderie Pisano, Costa (M5S): “rigetto dell’AIA è vittoria per la salute e ambiente, complimenti a Fico e Pecoraro” Articoli correlati Fonderie Pisano, la Regione Campania notifica il decreto di rigetto dell'AIALa decisione si colloca nel solco tracciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare... Leggi anche: Ambiente e salute, Romagnoli (M5S) sulle fonderie di Assisi: "Situazione che ricorda altri casi. La salute non è un favore" Tutto quello che riguarda Fonderie Pisano Argomenti discussi: Fonderie Pisano chiudono: rigettata l'autorizzazione ambientale in Campania. Campania, Fonderie Pisano. Flocco (M5S): Scelta giusta della Regione dopo anni di battaglieNapoli, 25 Marzo - Il decreto di rigetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano segna un passaggio decisivo per Salerno e per ... sciscianonotizie.it Fonderie Pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AiaLa Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano di Salerno. Il rigetto arriva, sottolinea una nota della Regione, al termine di u ... rainews.it