Incendio presso la discarica di Macchia Soprana di Serre interviene l' assessora regionale Claudia Pecoraro

Nella mattina del 30 aprile si è verificato un incendio presso la discarica di Macchia Soprana, situata a Serre. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità regionali, che hanno inviato un rappresentante istituzionale sul luogo. L’assessora regionale ha espresso una dichiarazione riguardo all’accaduto, intervenendo per commentare la situazione. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause o sui danni è stata resa nota.

Si è pronunciata anche l'assessore regionale Claudia Pecoraro sull'incendio registrato presso la discarica di Macchia Soprana a Serre, nella mattina del 30 aprile. La Pecoraro esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio. Il rogo che ha interessato un’area circoscritta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Rifiuti, incendio alla discarica di Macchia Soprana: le rassicurazioni dell’assessora regionale PecoraroL’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana,... Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: "E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos"Giungono le precisazioni della società Ecoambiente Salerno in merito all’incendio che si è sviluppato poco dopo le 6 del mattino presso la discarica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos; Serre, incendio a Macchia Soprana. L’allarme di Serre per la Vita; Incendio nella discarica di Macchia Soprana a Serre. Silos con percolato distrutti dalle fiamme; Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolato. Incendio alla discarica di Macchia Soprana: situazione sotto controllo, rassicura l’assessora PecoraroUn incendio divampato il 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel comune di Serre, è stato prontamente contenuto dai Vigili del Fuoco. L’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro ha seguito ... irpiniaoggi.it Incendio discarica Macchia Soprana, Pecoraro: La Regione vigila, situazione sotto controlStampa L’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle ... salernonotizie.it Incendio discarica Macchia Soprana, Pecoraro: "Regione segue ogni sviluppo con massima attenzione" - facebook.com facebook