Amazzonia 60 piste clandestine e voli di droga | il caos in Perù

In Perù, si sono identificate circa 60 piste clandestine utilizzate per il traffico di droga nella regione amazzonica, dove vengono effettuati voli non autorizzati. Le autorità non hanno ancora localizzato tutte le piste segnalate dagli indigeni, e alcuni sistemi bancari legali continuano a ricevere fondi provenienti da queste attività illecite. La presenza di queste piste contribuisce al caos legato al traffico di sostanze illegali nella zona.

? Cosa scoprirai Come fanno i capitali della droga a entrare nei sistemi bancari legali?. Perché lo Stato ignora le coordinate delle piste segnalate dagli indigeni?. Quali aziende tecnologiche finanziano indirettamente il traffico di oro illegale?. Chi gestisce realmente il territorio dove lo Stato ha abbandonato il controllo?.? In Breve Criminalità controlla il 32% del territorio forestale colpendo il 67% dei municipi.. Oltre 1.800 ecoattivisti uccisi in America Latina dal 2012 per difesa territoriale.. Settore tecnologico e edilizio alimentano flussi finanziari illeciti tramite oro e legname.. L'attività mineraria illegale ha distrutto 2 milioni di ettari di foresta recentemente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazzonia, 60 piste clandestine e voli di droga: il caos in Perù Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni Perù: caos politico, il parlamento rimuove il presidente Jerí tra accuse di corruzione e instabilità istituzionale.Il parlamento peruviano ha rimosso dalla carica il presidente ad interim José Jerí, in seguito a un voto di sfiducia approvato con 75 voti...