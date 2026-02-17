Perù | caos politico il parlamento rimuove il presidente Jerí tra accuse di corruzione e instabilità istituzionale

Il parlamento peruviano ha deciso di togliere il presidente ad interim José Jerí, accusandolo di corruzione e causando una crisi politica nel paese. La decisione è arrivata dopo un intenso dibattito e un voto di fiducia, in cui 75 parlamentari hanno votato a favore, mentre 24 si sono opposti. Jerí, che aveva assunto la guida del governo pochi mesi fa, si trova ora coinvolto in un’escalation di tensioni che mette a rischio la stabilità istituzionale del Perù. Durante la seduta, alcuni deputati hanno evidenziato sospetti di malversazioni e cattiva gestione. La rimozione di Jerí segna un’altra t

Perù nel Caos Politico: Il Parlamento Destituisce José Jerí, Ottavo Presidente in un Decennio. Il parlamento peruviano ha rimosso dalla carica il presidente ad interim José Jerí, in seguito a un voto di sfiducia approvato con 75 voti favorevoli, 24 contrari e tre astensioni. La decisione, avvenuta il 17 febbraio 2026, getta il paese in una nuova crisi politica a soli due mesi dalle elezioni generali, segnando l'ennesimo cambio di leadership in un Perù instabile dal 2016. Accuse e Voto di Sfiducia. La mozione di censura, presentata dalle forze di opposizione, accusava il presidente Jerí di traffico di influenze e irregolarità nelle assunzioni nella pubblica amministrazione.