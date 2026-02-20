È morta Angela Luce | addio alla voce di Napoli che ha lavorato con i più grandi da Mastroianni a Sordi e De Filippo
Angela Luce, nota cantante e attrice napoletana, è deceduta all’età di 87 anni. La sua morte è stata annunciata oggi tramite un messaggio su Facebook, dove amici e colleghi hanno scritto “Ciao Angela” accompagnato da una rosa rossa. La artista, famosa per la sua voce unica, ha collaborato con grandi nomi come Mastroianni, Sordi e De Filippo, portando il dialetto napoletano in teatro e sul grande schermo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo partenopeo.
È morta Angela Luce. La cantante e attrice napoletana aveva 87 anni. Come riporta Adnkronos, la notizia della morte è stata diffusa oggi, 20 febbraio, tramite un post sul suo profilo Facebook in cui si legge “Ciao Angela” e un’emoji di una rosa rossa. All’anagrafe Angela Savino, l’attrice iniziò il suo viaggio nel mondo del cinema nel 1956 con “Ricordati di Napoli” di Pino Mercanti. Recitò nel film “Il vedovo” di Dino Risi e prese parte a “Signori si nasce” di Mario Mattoli. Al lavoro con i più grandi. Luce ha lavorato con alcuni dei più grandi attori italiani come Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e Totò.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
