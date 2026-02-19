Corse dei bus che saltano Arriva Udine promette | Più autisti e meno disagi

A causa della mancanza di autisti, le corse dei bus saltano frequentemente a Udine, creando disagi tra i pendolari. La carenza di personale si combina con episodi di aggressione che colpiscono gli autisti, peggiorando la situazione. Arriva Udine promette di intervenire, annunciando maggiori assunzioni e turni più efficienti. La situazione ha portato a discussioni accese in Commissione Bilancio, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide. I servizi pubblici sono in crisi e le persone si chiedono quanto durerà questa fase di caos.

Confronto acceso in Commissione Bilancio dopo le migliaia di corse soppresse. L’azienda annuncia trenta nuovi conducenti entro sei mesi e difende le misure adottate. Il sindaco De Toni e l’assessore Marchiol chiedono rapidità nelle assunzioni e una campagna informativa per gli utenti La carenza di personale, le aggressioni agli autisti e le corse dei bus saltate nelle ultime settimane – con Udine e alcune aree della ex provincia maglia nera in regione – sono state al centro della seduta della Commissione Bilancio. A rispondere alle sollecitazioni dei commissari è stato Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva, la società che gestisce il trasporto pubblico locale sul territorio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

