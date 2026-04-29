Il maltempo resiste ancora qualche giorno | primi miglioramenti da venerdì

Il maltempo continuerà ancora per alcuni giorni, con miglioramenti previsti a partire da venerdì. La regione è interessata da un promontorio anticiclonico che si estende sul Mediterraneo centrale, con il massimo dell’alta pressione sul Mare del Nord. Tuttavia, questa condizione si trova sotto l’influenza di una vasta area depressionaria che si estende sull’Europa orientale.

Il bordo orientale del promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo centrale, con massimo posizionato sul Mare del Nord, continua a risentire dell’azione della vasta area depressionaria presente sull’Europa orientale. Tale configurazione favorisce l’ingresso di correnti occidentali umide e instabili sulla nostra regione. Condizioni di marcata instabilità interesseranno prevalentemente i settori Alpini, Prealpini e Pedemontani, ma con fenomeni in possibile estensione, dal tardo pomeriggio, anche alle aree di pianura centro-orientali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 29 aprile 2026 Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto sui rilievi settentrionali, con precipitazioni su Orobie, Valtellina e settore gardesano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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