Mattinata di freddo e pioggia miglioramenti nel pomeriggio E da venerdì risalgono le temperature

La saccatura che dalla serata di ieri sta interessando le regioni settentrionali, avente il minimo di pressione tra Francia ed Inghilterra (tempesta Pedro), farà affluire sulle nostre regioni centro-settentrionali e lungo tutta la fascia tirrenica della penisola, intense correnti umide ed instabili. Tempo perturbato sulla nostra regione con precipitazioni diffuse, nevose lungo i nostri rilievi Alpini a quote intorno a 800 m. Quota neve che sui rilievi dell’Oltrepo Pavese si assesterà intorno ai 500 m durante la fase precipitativa più intensa. Miglioramento durante il pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali della regione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sole e freddo artico, da venerdì pioggia: le previsioni per Capodanno a Salerno e provinciaLe previsioni per Capodanno a Salerno e provincia indicano un ingresso di aria fredda di origine artica da venerdì, con un calo delle temperature.

Stop al freddo, temperature su e torna la pioggia: da quando, il meteoLe temperature più miti stanno lentamente tornando su gran parte dell’Italia, dopo un inizio di settimana caratterizzato da clima freddo e piogge.

