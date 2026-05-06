Un ex calciatore ricorda con affetto un compagno di squadra scomparso, sottolineando come pochi numeri dieci abbiano avuto la stessa caratura. La sua carriera viene paragonata a quella di un altro grande, ritenuto meritevole di partecipare ai Mondiali del 1982. Si parla di un giocatore considerato unico, che ha lasciato un segno indelebile in campo e nello spogliatoio, diventando un punto di riferimento per molti.

Dire che sono stati compagni di squadra sarebbe riduttivo. Fulvio Collovati ed Evaristo Beccalossi erano molto, molto di più. Hanno giocato insieme due stagioni all'Inter, tra il 1982 e il 1984, dopo essere stati avversari in tanti derby. Botte da orbi in campo, sorrisi fuori. E scherzi, tanti scherzi. "Il Becca era il re dei gavettoni in spogliatoio" ci confessa un Collovati ancora scosso per la notizia. Era il calcio di una volta, bellezza. Quello dove non esistevano telefonini e social network e se c'era qualcosa da chiarire lo si faceva subito. Vis-à-vis. Un modus operandi che avevano portato anche in televisione, compagni di banco di centinaia di dirette passate a discutere (ma spesso si finiva per litigare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Collovati: "Numeri 10 come il Becca non ne esistono più. Avrebbe meritato anche lui il Mondiale '82"

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