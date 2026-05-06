Altalena tripla giostra girevole e due torri | inaugura la nuova area gioco per bambini

Venerdì 8 maggio sarà inaugurata una nuova area gioco per bambini nei giardini Giuseppe Piccardo di via Poerio, a Voltri. L’intervento comprende l’installazione di un’altalena tripla, di una giostra girevole e di due torri. L’area è stata completata e sarà aperta al pubblico in questa data, offrendo nuove strutture per i più piccoli nei giardini della zona.

Tutto è pronto per venerdì 8 maggio, giorno dell’inaugurazione della nuova area gioco nei giardini Giuseppe Piccardo di via Poerio, a Voltri.L’intervento è stato finanziato con 100mila euro di fondi comunali e consegna al quartiere un’area pensata per raccogliere bambini di diverse fasce d’età.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Ravenna Bike Park cresce: inaugura la Skills Area per bambini con una giornata di festaSarà una giornata di sport, famiglie e comunità quella di sabato 25 aprile al Ravenna Bike Park, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, dove andrà in... Kennew inaugura a Nembro la nuova sede operativa: riqualificata un’area commerciale abbandonataC’è chi costruisce ex novo e chi, invece, preferisce guardarsi intorno e trovare il potenziale nascosto in ciò che già esiste.