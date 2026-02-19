Kennew inaugura a Nembro la nuova sede operativa | riqualificata un’area commerciale abbandonata

Kennew ha aperto a Nembro la sua nuova sede, trasformando un’area commerciale dismessa in uno spazio funzionale. La causa dell’intervento è la volontà di migliorare i servizi e creare un punto di riferimento per il territorio. L’intervento ha coinvolto la riqualificazione di un edificio abbandonato, rimesso a nuovo con lavori di ristrutturazione e modernizzazione. La nuova sede offre ora ambienti più ampi e accoglienti, pronti ad accogliere clienti e dipendenti. La scelta di recuperare spazi già esistenti rappresenta un esempio di valorizzazione del patrimonio locale.

C'è chi costruisce ex novo e chi, invece, preferisce guardarsi intorno e trovare il potenziale nascosto in ciò che già esiste. Kennew appartiene alla seconda categoria. L'azienda di Bergamo, attiva dal 2008 nel settore delle energie rinnovabili, ha inaugurato la propria nuova sede operativa a Nembro — e l'ha fatto recuperando un edificio commerciale che giaceva abbandonato, ai margini del tessuto produttivo locale. Dodici mila metri quadri trasformati in un hub di innovazione verde. Non si tratta solo di un trasloco. È un atto di coerenza. Kennew lavora ogni giorno per convincere aziende e privati che la transizione energetica non è un sacrificio ma un'opportunità: più efficienza, meno sprechi, un futuro sostenibile a portata di mano.