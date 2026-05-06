Alpinismo lento tra gli antichi cippi di confine
Un gruppo di escursionisti sta percorrendo un sentiero tra antichi cippi di confine, seguendo un ritmo lento per osservare da vicino le tracce del passato. Durante l’escursione, si fermano a studiare le pietre che segnano i confini di un tempo, mentre il silenzio della montagna avvolge il cammino. La scelta di procedere con calma permette di apprezzare i dettagli delle strutture e di vivere un’esperienza che unisce sport e scoperta storica.
Praticare l’alpinismo lento significa prendere parte a una pratica sportiva che permette di scoprire la storia dei territori attraversati. E’ quanto capita agli associati di ’Mangia Trekking’ quando in escursione percorrono i crinali, gli spartiacque sulle montagne fra le provincie di Massa-Carrara, La Spezia, Parma, Reggio Emilia e Lucca. E’ su quelle cime che si imbattono in enigmatici manufatti in arenaria, posti sul limitare di aree boscate e praterie di alta quota che conservano il retaggio di civiltà d’altre epoche. Sono gli antichi cippi di confine, o ’termini’, i quali in un passato segnato dalla presenza di invasioni, guerre di conquista che davano origine a ducati, stati e staterelli, venivano collocati per indicare le diverse aree geografiche determinate dalla situazione geo-politica del periodo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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