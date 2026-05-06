Un gruppo di escursionisti sta percorrendo un sentiero tra antichi cippi di confine, seguendo un ritmo lento per osservare da vicino le tracce del passato. Durante l’escursione, si fermano a studiare le pietre che segnano i confini di un tempo, mentre il silenzio della montagna avvolge il cammino. La scelta di procedere con calma permette di apprezzare i dettagli delle strutture e di vivere un’esperienza che unisce sport e scoperta storica.

Praticare l’alpinismo lento significa prendere parte a una pratica sportiva che permette di scoprire la storia dei territori attraversati. E’ quanto capita agli associati di ’Mangia Trekking’ quando in escursione percorrono i crinali, gli spartiacque sulle montagne fra le provincie di Massa-Carrara, La Spezia, Parma, Reggio Emilia e Lucca. E’ su quelle cime che si imbattono in enigmatici manufatti in arenaria, posti sul limitare di aree boscate e praterie di alta quota che conservano il retaggio di civiltà d’altre epoche. Sono gli antichi cippi di confine, o ’termini’, i quali in un passato segnato dalla presenza di invasioni, guerre di conquista che davano origine a ducati, stati e staterelli, venivano collocati per indicare le diverse aree geografiche determinate dalla situazione geo-politica del periodo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alpinismo lento tra gli antichi cippi di confine

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