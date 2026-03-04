Campionati Europei di sci alpinismo a Shahdag | Murada d’argento nella sprint Tomasoni quinto tra gli uomini

Ai Campionati Europei di sci alpinismo a Shahdag, la valtellinese ha conquistato una medaglia d’argento nella gara di sprint, arrivando seconda dietro la neo campionessa olimpica. Nella stessa competizione, un’atleta italiana ha terminato al quinto posto tra gli uomini. La gara si è conclusa con l’atleta che si è arresa solo all’ultima transizione e in discesa.

La valtellinese si arrende solo alla neo campionessa olimpica Fatton nell'ultima transizione e in discesa. Bronzo alla tedesca Paller. In campo maschile vince il kazako Filipov, quinto posto per Tomasoni. Si sono aperti oggi a Shahdag, in Azerbaijan, i Campionati Europei di sci alpinismo. La prima giornata della rassegna continentale ha subito regalato una medaglia all'Italia con Giulia Murada, che nella sprint femminile ha conquistato l'argento sfiorando un'impresa straordinaria.