terra che cresce fotografie del margine lagunare alla fogolana tra alberi di confine e cippi in pietra

Il prossimo 24 aprile si inaugura presso i Casoni della Fogolana, in provincia di Padova, una mostra fotografica che rimarrà aperta fino a settembre 2026. L’esposizione presenta immagini del margine lagunare tra alberi di confine e cippi di pietra, focalizzandosi sulla relazione tra terra e acqua e sull’aspetto concreto dei confini naturali. L’evento si svolge alle 18:00 e si concentra su un’indagine visiva sulla natura del limite, inteso come elemento tangibile.

TERRA CHE CRESCE Fotografie del margine lagunare tra alberi di confine e cippi in pietra 24 aprile – 20 settembre 2026 Casoni della Fogolana, Codevigo (PD) INAUGURAZIONE Venerdì, 24 aprile 2026, ore 18:00 La mostra nasce come un’indagine sulla natura del confine, inteso non come linea astratta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Hitachi Seaside Park: dove milioni di fiori blu cancellano il confine tra terra e cieloOgni anno, tra la fine di marzo e i primi di maggio, accade qualcosa di straordinario sulle colline di Hitachinaka, nella prefettura di Ibaraki. Leggi anche: Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.7, epicentro a Blufi: la terra trema al confine tra Abruzzo e Lazio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sony World Photography Award: tutte le foto premiate. È messicana la fotografa dell'anno. Due italiani in finale.; Fotografia, mercato in forte crescita: aste globali +19% e sempre più spazio nell’arte contemporanea; Gli scatti più iconici della missione Artemis 2; Artemis II, le prime foto del lato nascosto della Luna diventano wallpaper per lo smartphone. Artemis 2, la splendida foto della Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna resterà nella storiaLa Casa Bianca e la NASA hanno condiviso quella che, molto probabilmente, resterà la foto simbolo della missione Artemis 2: la falce di Terra che tramonta ... fanpage.it Resa pubblica la foto della ''Terra che tramonta'' (Earthset) della missione Artemis IIDopo un po' di attesa è stata finalmente resa pubblica una delle fotografie più attese della missione Artemis II. Si tratta della ''Terra che tramonta'' (Earthset) vista nella giornata di ieri, durant ... fotografidigitali.it La Regione Calabria premia Claudio Baglioni: “Questa terra può volare” | FOTO facebook Come e cosa portare lontano dalla Terra, come vivere quando in un giorno vedi 16 albe (e non puoi bere il caffè per ognuna), e cosa pensi quando sei nello Spazio e vedi il posto da cui sei partito come una pallina lontana x.com