Alpini da Usb una guida per le lavoratrici contro le molestie in vista dell' adunata

L'Adunata nazionale degli Alpini si svolgerà a Genova dall'8 al 10 maggio, attirando l'attenzione di molte persone e operatori del settore turistico e della ristorazione. In vista dell’evento, il sindacato Usb ha diffuso una guida rivolta alle lavoratrici, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per contrastare le molestie durante il periodo dell’adunata. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale dell’organizzazione.

Continua a far discutere l'Adunata nazionale degli Alpini a Genova dall'8 al 10 maggio. In vista dell'evento, il sindacato Usb ha pubblicato sul proprio sito web una guida contro le molestie, rivolta in particolare alle lavoratrici della ristorazione e del turismo. Per i comportamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Alpini e militari, molestie seriali”. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annualeIl prossimo weekend a Genova è atteso l’annuale raduno degli Alpini che, ormai da settimane, genera polemiche in città. Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie Panoramica sull’argomento Si parla di: RISTORAZIONE e TURISMO: UNA GUIDA CONTRO LE MOLESTIE IN VISTA DELL’ADUNATA DEGLI ALPINI. Alpini, da Usb una guida per le lavoratrici contro le molestie in vista dell'adunataEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... genovatoday.it Adunata Alpini, una pagliacciata che blocca la città: bufera sul post dell'ex candidataBufera per il post di Lorena Lucattini, ex candidata in consiglio comunale per Avs, sull'Adunata degli Alpini prevista a Genova a maggio: Una pagliacciata. La replica di Cavo, Bordilli e Mascia ... genovatoday.it