Alluvione Albenga | 3,4 milioni per l’agricoltura ma i danni volano

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un emendamento da 3,4 milioni di euro è stato approvato per sostenere l’agricoltura colpita dall’alluvione avvenuta il 5 settembre 2024. La somma è destinata a interventi di riparazione e recupero delle aree agricole danneggiate dalla piena e dai conseguenti danni che si sono verificati in diverse zone. I danni causati dall’evento sono stati quantificati in maniera accurata, e la cifra approvata mira a fornire un primo sostegno alle aziende agricole interessate.

? Cosa sapere Emendamento da 3,4 milioni approvato per l'agricoltura colpita dall'alluvione del 5 settembre 2024.. I fondi coprono solo una parte dei 20 milioni di danni nel settore florovivaistico.. Dopo circa diciotto mesi dall’alluvione che ha travolto la Piana di Albenga e Ceriale il 5 settembre 2024, l’approvazione di un emendamento da 3,4 milioni di euro offre un segnale ai produttori locali, pur restando lontana dalla copertura dei danni reali. Il provvedimento, che estende i ristori anche a diverse tipologie di produzioni precedentemente escluse, viene accolto con un sentimento di moderata soddisfazione dai vertici di Coldiretti Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu

alluvione albenga 34 milioni per l8217agricoltura ma i danni volano
© Ameve.eu - Alluvione Albenga: 3,4 milioni per l’agricoltura, ma i danni volano

Notizie correlate

Leggi anche: Dai danni dell'alluvione ai lupi: quasi 63 milioni alle imprese agroalimentari del Ravennate

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Alluvione Albenga, in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole; Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni di euro per le imprese agricole della piana di Albenga; Albenga, da Roma in arrivo 3 milioni e 400 mila euro per l’agricoltura colpita dall’alluvione; Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni per le imprese agricole della Piana di Albenga.

alluvione albenga alluvione albenga 3 4Alluvione Albenga, in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricoleIn arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole colpite dall'alluvione nel 2024 nella piana di Albenga e Ceriale, nel Savonese. (ANSA) ... ansa.it

Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni di euro per le imprese agricole della piana di AlbengaAlbenga. È stata approvata in Senato la conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dalle calamità che lo scorso ge ... liguria24.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.