Alluvione Albenga | 3,4 milioni per l’agricoltura ma i danni volano

Un emendamento da 3,4 milioni di euro è stato approvato per sostenere l’agricoltura colpita dall’alluvione avvenuta il 5 settembre 2024. La somma è destinata a interventi di riparazione e recupero delle aree agricole danneggiate dalla piena e dai conseguenti danni che si sono verificati in diverse zone. I danni causati dall’evento sono stati quantificati in maniera accurata, e la cifra approvata mira a fornire un primo sostegno alle aziende agricole interessate.

? Cosa sapere Emendamento da 3,4 milioni approvato per l'agricoltura colpita dall'alluvione del 5 settembre 2024.. I fondi coprono solo una parte dei 20 milioni di danni nel settore florovivaistico.. Dopo circa diciotto mesi dall’alluvione che ha travolto la Piana di Albenga e Ceriale il 5 settembre 2024, l’approvazione di un emendamento da 3,4 milioni di euro offre un segnale ai produttori locali, pur restando lontana dalla copertura dei danni reali. Il provvedimento, che estende i ristori anche a diverse tipologie di produzioni precedentemente escluse, viene accolto con un sentimento di moderata soddisfazione dai vertici di Coldiretti Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvione Albenga: 3,4 milioni per l’agricoltura, ma i danni volano Notizie correlate Leggi anche: Dai danni dell'alluvione ai lupi: quasi 63 milioni alle imprese agroalimentari del Ravennate Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alluvione Albenga, in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole; Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni di euro per le imprese agricole della piana di Albenga; Albenga, da Roma in arrivo 3 milioni e 400 mila euro per l’agricoltura colpita dall’alluvione; Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni per le imprese agricole della Piana di Albenga. Alluvione Albenga, in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricoleIn arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole colpite dall'alluvione nel 2024 nella piana di Albenga e Ceriale, nel Savonese. (ANSA) ... ansa.it Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni di euro per le imprese agricole della piana di AlbengaAlbenga. È stata approvata in Senato la conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dalle calamità che lo scorso ge ... liguria24.it Alluvione 2024, in arrivo 3,4 milioni per le imprese agricole della Piana di Albenga x.com Alluvione 2024, 3,4 milioni alle imprese agricole della Piana di Albenga - facebook.com facebook