All' ospedale Moscati esperti a confronto in occasione del V Irpinia Trauma Forum

Da avellinotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È diventato negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama ortopedico nazionale, capace di rinnovarsi a ogni edizione con focus sempre più mirati. Torna all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino il V Irpinia Trauma Forum, che quest’anno accende i riflettori su uno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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