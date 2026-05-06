All' ospedale Moscati esperti a confronto in occasione del V Irpinia Trauma Forum
È diventato negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama ortopedico nazionale, capace di rinnovarsi a ogni edizione con focus sempre più mirati. Torna all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino il V Irpinia Trauma Forum, che quest’anno accende i riflettori su uno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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