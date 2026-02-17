All' ospedale Moscati il presidio dei lavoratori STIR il PRC Irpinia | La salute non può essere sacrificata sull' altare del profitto privato

I lavoratori dello STIR dell'ospedale Moscati di Avellino hanno organizzato un presidio per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di risposte concrete. La manifestazione, sostenuta anche dal PRC Irpinia, si è svolta ieri davanti all’ingresso principale dell’ospedale. I dipendenti, che si occupano del trasporto interno dei pazienti, chiedono miglioramenti e più rispetto per il loro ruolo. La loro presenza si è fatta notare tra visite e passanti, evidenziando la loro richiesta di attenzione.

La giornata di protesta concretizzarsi in un presidio, convocata dai lavoratori dello STIR - personale addetto al trasporto interno dei pazienti - del Moscati di Avellino con il sostegno delle organizzazioni confederali di categoria, è giusta, come è legittima la richiesta del dovuto riconoscimento professionale. Gli stessi, prevalentemente operatori socio - sanitari assunti con una ditta esterna aggiudicataria della gara pubblica, nonostante il delicato lavoro che svolgono, sono inquadrati con la qualifica di "addetti alla movimentazione" definizione più consona al trasporto di merci che di esseri umani, questa grave condiziona è sinonimo di disumanità nei confronti dei pazienti e dei lavoratori stessi che evidentemente operano con una qualifica non idonea alle loro mansioni e responsabilità.

