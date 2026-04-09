Convegno Palermo chest & allergy forum | esperti a confronto sulle malattie allergiche e respiratorie

Il convegno Palermo Chest & Allergy Forum si terrà venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 presso lo Splendid Hotel La Torre a Palermo. L'evento è promosso da Cicacongress e presieduto dal medico dell'Asp di Palermo. Durante le due giornate, esperti del settore discuteranno su malattie allergiche e respiratorie, affrontando tematiche di interesse clinico e scientifico. La partecipazione è rivolta alla comunità medica e a professionisti del settore.

Venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il convegno Palermo Chest &Allergy Forum, promosso da Cicacongress e presieduto da Giuseppe Valenti (nella foto), medico dell’Asp di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Focus sulle malattie rare. Il convegno di Atr Italia con gli esperti nazionali Convegno sulla violenza. Esperti a confronto sui rischi spesso ignoratiPreceduto da aspre polemiche a causa dei contenuti definiti "revisionisti" e del patrocinio del Comune criticato dalla minoranza, il convegno...