Via al nuovo bando per gli alloggi Erp

Il Comune di Sarteano ha aperto oggi il bando per le domande di alloggio Erp, a causa dell’esaurimento delle assegnazioni precedenti. La decisione coinvolge anche i Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bani e Trequanda, creando un’unica graduatoria per le case popolari. Questo metodo mira a semplificare le pratiche e a distribuire più equamente gli alloggi tra le famiglie in attesa.

A Sarteano via al bando per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp): insieme ai Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni e Trequanda, nell'àmbito del bando unico, consentirà la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione delle case popolari sul territorio. La vigente graduatoria unica Erp, con l'entrata in vigore della nuova graduatoria unica, perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future di alloggi di Erp: coloro che sono momentaneamente inseriti in detta graduatoria quindi, se interessanti a concorrere alle future assegnazioni, dovranno per obbligo presentare una nuova domanda di partecipazione al bando attuale.