Il 20 aprile è iniziata l’esercitazione militare Balikatan 2026 nelle Filippine, con la partecipazione delle forze statunitensi e di altri alleati della regione. Durante questa esercitazione, gli Stati Uniti hanno effettuato il lancio del sistema missilistico Typhon per la prima volta, in un contesto che prevede esercitazioni congiunte e addestramenti militari. L’evento coinvolge diverse unità e si svolge nel rispetto delle pratiche militari previste.

Il 20 aprile ha preso il via l’esercitazione militare Balikatan 2026 che si tiene regolarmente nelle Filippine e vede la presenza delle forze statunitensi e, secondariamente, di altri alleati e partner della regione. Si tratta infatti di una manovra prettamente bilaterale, tra gli USA e le Filippine, che nelle varie edizioni – quella di quest’anno è la 41esima – ha visto la presenza di forze provenienti da altri Paesi alleati. Nel 2026, Giappone, Australia, Canada, Francia e Nuova Zelanda hanno inviato truppe nelle Filippine, ma soprattutto è la prima volta per il personale militare giapponese, che ha messo piede sul suolo filippino dall’invasione delle isole durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - All’esercitazione Balikatan nelle Filippine gli USA lanciano il Typhon per la prima volta

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