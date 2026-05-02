Inizia la fase militare nelle Filippine con l’arrivo di circa 17.000 soldati e di sistemi missilistici avanzati, nel quadro dell’esercitazione Balikatan. Le manovre coinvolgono anche nuovi partner internazionali, mentre il sistema di difesa Typhon viene posizionato nella regione. L’operazione si svolge in un momento di tensione crescente con la Cina, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare e le alleanze nella zona.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il sistema Typhon gli equilibri con la Cina?. Quali nuovi alleati si sono uniti alle manovre nelle Filippine?. Perché il Giappone ha inviato 1.400 soldati nello Stretto di Taiwan?. Cosa accadrà nel Mar Cinese Meridionale dopo le simulazioni a fuoco vivo?.? In Breve 1.400 soldati giapponesi partecipano attivamente alle manovre nella provincia di Batanes.. Il sistema missilistico Typhon e il modello NMESIS presidiano lo Stretto di Taiwan.. L'esercito giapponese utilizzerà il missile Type 88 contro un dragamine presso Luzon.. Canada, Francia, Australia e Nuova Zelanda si uniscono alle esercitazioni per 19 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine, 17.000 militari e missili avanzati: scatta Balikatan

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