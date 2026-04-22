Le esercitazioni militari Balikatan sono cominciate tra le forze filippine e statunitensi, coinvolgendo circa 17.000 soldati e mezzi militari avanzati. Le manovre si svolgono in diverse aree e prevedono simulazioni in scenari operativi complessi, con l’obiettivo di testare capacità di risposta e collaborazione tra i due paesi. Sono state segnalate anche esercitazioni con missili e altre apparecchiature militari di ultima generazione.

Sono iniziate le esercitazioni militari Balikatan organizzate da Filippine e Stati Uniti. Le manovre hanno coinvolto migliaia di soldati e mezzi avanzati in scenari operativi complessi. Il loro obiettivo? Sono senza dubbio una dimostrazione di forza che punta a rafforzare la deterrenza e a ribadire la solidità delle alleanze regionali a trazione statunitense. Sullo sfondo restano le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan, aree considerate cruciali per gli equilibri globali. Via alle esercitazioni militari Balikatan. Secondo quanto riportato da Associated Press, Stati Uniti e Filippine hanno dato il via a una delle più imponenti esercitazioni congiunte degli ultimi anni, coinvolgendo oltre 17.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili e 17mila soldati, segnale Usa alla Cina: cos'è l'esercitazione Balikatan

Notizie correlate

17.000 soldati e missili Type 88: la mossa Balikatan che spaventa la CinaÈ iniziato il conto alla rovescia per le esercitazioni militari Balikatan organizzate da Filippine e Stati Uniti.

5mila soldati e manovre anti-Cina: scatta l'esercitazione Salaknib in AsiaL’edizione 2026 dell’esercitazione Salaknib segnerà un salto di qualità nella collaborazione tra Usa e Filippine, con l’ingresso per la prima volta...

Altri aggiornamenti

Bombardieri in volo e 17 mila soldati pronti per azioni di terra in Iran: le isole i primi bersagliIl Pentagono si sta seriamente preparando per lanciare una lunga serie di operazioni di terra per colpire il cuore del sistema difensivo iraniano. P er il momento si parla di invasioni limitate all’is ... corriere.it

17.000 soldati e missili Type 88: la mossa Balikatan che spaventa la CinaLe esercitazioni Balikatan 2026 segnano un rafforzamento senza precedenti della cooperazione militare anti-Cina nell’Indo-Pacifico. E il Giappone gioca un ruolo da protagonista ... ilgiornale.it