È stato inaugurato un osservatorio online chiamato AllertaRossa, dedicato a monitorare gli effetti dei decreti sicurezza sui diritti dei cittadini. Lo strumento permette di valutare in modo diretto quanto si siano ridotti i diritti delle persone dopo l’approvazione di cinque decreti. Gli utenti possono rispondere a domande sul proprio stato di libertà e sui cambiamenti subiti, contribuendo così a raccogliere dati sulla situazione attuale.

Di quanto si sono ristretti i tuoi diritti? Rispondere a questa domanda dopo cinque decreti sicurezza in quattro anni non è facile, ma è essenziale: “Molte persone non si rendono conto di cosa è accaduto finché non vengono toccate nel vivo, ma già oggi diverse libertà fondamentali sono state intaccate, a partire dal diritto di riunione pacifica ”, dicono gli attivisti del gruppo di lavoro che ha realizzato AllertaRossa, un osservatorio online sui diritti civili che pubblica dati e analisi per rendere accessibili informazioni che oggi sono frammentate e, spesso, difficili da trovare. Ad esempio, quelle sulle “ zone rosse ” che sono state istituite nelle città a partire da dicembre 2024 sulla base della direttiva emanata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - AllertaRossa, al via l’osservatorio online che monitora gli effetti dei decreti sicurezza sui diritti dei cittadini

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