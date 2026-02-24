Referendum | Schlein ' riforma non è pro o contro governo ma sui diritti dei cittadini'

Lucia Schlein afferma che la riforma non riguarda né il governo né i magistrati, ma i diritti dei cittadini. La sua posizione deriva dalla convinzione che le modifiche influiranno direttamente sulla vita quotidiana delle persone, nonostante le accuse di schieramenti opposti. La leader sottolinea che il dibattito si concentra su questioni di tutela e libertà individuale, lasciando intendere che il tema centrale rimane la tutela dei diritti. La discussione continua senza pause.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Questa riforma non è pro o contro il governo e non pro o contro i magistrati, come dice la destra. E' una riforma sui diritti dei cittadini. Sentiamo tante bugie da chi ha costruito questa riforma che è passata In Parlamento, per la prima volta storia, senza alcuna modifica, senza alcun confronto con le opposizioni". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa per il No al referendum a Latina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Referendum: Schlein, 'campagna in tutto Paese contro bugie governo, in gioco diritti'**A Roma, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia che la campagna contro il referendum si svolge in tutto il Paese.

Referendum Giustizia, Schlein a Perugia: "Riforma che non serve ai cittadini, ma a chi pensa di non dover essere giudicato"Elly Schlein ha visitato Perugia per criticare la riforma costituzionale sulla giustizia, ritenuta dannosa per i cittadini.

