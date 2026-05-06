Allerta meteo precipitazioni intense nella notte | le previsioni

Nella notte si sono registrate precipitazioni intense a Genova, in particolare nelle zone di Val Polcevera e Medio Ponente. La città e alcune aree della Liguria sono state inserite in allerta gialla, ma non sono stati segnalati danni significativi. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, con il maltempo che si sposterà lasciando la regione. La protezione civile monitora costantemente gli sviluppi.

Precipitazioni intense nella notte a Genova, soprattutto tra Val Polcevera e Medio Ponente, ma senza aver fatto danni, con la città e parte della Liguria in allerta gialla, la situazione è comunque destinata a migliorare con il passare delle ore e il maltempo dovrebbe spostarsi abbandonando la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

METEO – Neve in Pianura in Arrivo | Previsioni Fino al 7 Gennaio

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