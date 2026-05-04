A Como si registrano piogge intense e temperature in diminuzione, con un’allerta per circa 47 millimetri di precipitazioni. Le zone pedemontane e prealpine sono le più colpite e sono previste piogge più abbondanti nelle prossime ore. Dopo il calo improvviso di oggi, le temperature si manterranno basse nei prossimi giorni. La situazione meteo rimane sotto stretta osservazione, con condizioni instabili che interessano il territorio.

? Cosa scoprirai Quando colpiranno con più intensità le zone pedemontane e prealpine?. Come cambieranno le temperature dopo il brusco calo di oggi?. Perché la bassa pressione sta colpendo duramente l'intera Lombardia?. Quali aree del comasco rischiano i temporali più violenti mercoledì?.? In Breve Calo termico con massime previste sotto i 19 gradi lunedì 4 maggio.. Bassa pressione sulla Lombardia causa instabilità e piogge su tutto il Comasco.. Mercoledì 6 maggio allerta per precipitazioni fino a 47 mm nel territorio.. Temperature mercoledì scenderanno tra i 13 e i 15 gradi nelle zone lacustri.. Lunedì 4 maggio 2026, il meteo sul Lago di Como cambia bruscamente con piogge in arrivo e temperature che crollano drasticamente dopo la mitezza della domenica scorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Como: piogge e freddo, allerta per 47 mm di precipitazioni

Powerful Kona Storm To Bring Prolonged Period of Heavy Rain, Thunderstorms | Hawaii Weather Update

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