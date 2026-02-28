Ultras granata in fermento stadio Arechi nel mirino | Fuori la politica dal pallone

Gli Ultras della Salernitana hanno manifestato nel piazzale di piazza Casalbore, nel cuore della città, esponendo un messaggio chiaro rivolto alle autorità. Il Direttivo Ultras, associato ad alcuni gruppi della curva Sud Siberiano, ha evidenziato il proprio dissenso con un cartello ben visibile scritto con vernice nera su sfondo bianco. La protesta si è concentrata sulla richiesta di separare politica e calcio, lasciando intendere che questa volontà sia condivisa da alcuni gruppi ultras.

Stavolta la firma c'è ed è anche messa parecchio in evidenza, vernice nera su carta bianca. Il Direttivo Ultras, che fa capo ad alcuni gruppi - non tutti - della curva Sud Siberiano, ha scelto piazza Casalbore, luogo iconico del calcio a Salerno, per recapitare un messaggio alle istituzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Salerno, ultras granata denunciato per petardi allo stadio ArechiNella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un giovane tifoso della Salernitana, ritenuto responsabile di aver introdotto... Leggi anche: Tifosi granata in fermento, la nota degli ultras: "Contestazione a squadra e società" Contenuti e approfondimenti su Ultras granata. Discussioni sull' argomento Ultras granata in fermento, stadio Arechi nel mirino: Fuori la politica dal pallone; Crisi Salernitana, affondo ultras: Contesteremo finché non riavremo la B; Il treno degli ultras ritarda e salta la contestazione al Filadelfia. Salernitana, Berra rientra in gruppo. Settimana di valutazioni per diversi granataAllenamento sotto la pioggia per la Salernitana, senza tifosi al seguito all’esterno del centro sportivo, mentre la componente ultras resta in fermento. La squadra di Raffaele prosegue il ... tuttoc.com Chi sono oggi i nuovi ultras granata e bianconeri: rapporti di potere, vicende giudiziarie e atmosfera sugli spalti - facebook.com facebook TS - #Inter-Torino, gli ultras granata tornano a seguire la squadra dopo la contestazione x.com