Dopo alcune stagioni caratterizzate da risultati altalenanti, il Milan guidato da Allegri ha mostrato una maggiore concretezza nelle ultime partite. Analizzando i confronti tra le diverse annate, si nota come la squadra abbia migliorato la solidità difensiva e l’efficacia in attacco. Tuttavia, non sono mancati i momenti in cui alcuni aspetti sono risultati insufficienti per ottenere una stabilità duratura e un salto di qualità definitivo.

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© Calcionews24.com - Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo

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