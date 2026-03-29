Dal 2012, nessun attaccante del Milan ha segnato più di 18 gol in una singola stagione di Serie A. Questa statistica mette in luce una mancanza di realizzatori con un rendimento superiore ai 20 gol, livello ritenuto necessario per un salto di qualità. Il confronto con le altre squadre del campionato mostra che diverse formazioni dispongono di attaccanti capaci di superare questa soglia.

L’edizione odierna di 'Tuttosport' propone un’analisi sugli attaccanti del Milan negli ultimi 14 anni. Il dato è emblematico: dalla stagione 2011-12, nessun centravanti rossonero è riuscito a raggiungere i 20 gol in Serie A. Una mancanza che aiuta a comprendere perché oggi serva un "numero 9" da venti reti a stagione per colmare il divario con le big. Bisogna tornare al campionato 2011-12 per trovare un bomber rossonero in grado di fare la differenza: Zlatan Ibrahimovic chiuse a 28 gol, laureandosi capocannoniere. Da allora, il massimo è stato rappresentato dai 18 centri di Carlos Bacca nel 2015-16. Nemmeno stagioni positive sul piano collettivo hanno invertito il trend. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per il salto di qualità ti serve un “9” da 20 gol a stagione: il confronto con il resto della Serie A

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