Il tecnico del Milan ha deciso di escludere Jashari dalla rosa per la prossima partita di campionato contro l’Atalanta. La formazione rossonera si prepara a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, in vista di una sfida che si presenta come molto impegnativa. La scelta di Allegri si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle convocazioni, con l’obiettivo di ottenere i tre punti in trasferta.

Nuova rivoluzione in casa rossonera in vista del delicatissimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Il Milan non può più sbagliare. I rossoneri, dopo il pari interno contro la Juve, cadono sul campo del Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A e adesso hanno appena tre punti di vantaggio sulla Roma (quinta) quando mancano 270' al termine del campionato. La volata Champions è entrata nel vivo e il Milan deve invertire immediatamente la rotta. A cominciare dalla complicatissima gara contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20,45. Allegri starebbe pensando di far fuori Ardon Jashari, reduce dalla deludente prestazione fornita sul campo del Sassuolo: l’allenatore del Milan starebbe pensando di rilanciare Ricci nel ruolo di play o di riproporre Fofana davanti alla difesa con Loftus-Cheek e Rabiot ai lati.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri fa fuori Jashari: come scenderà in campo il Milan

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