Max Allegri fa fuori un top | terremoto Milan

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo con alcune novità in formazione. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere escluso un giocatore di grande livello, suscitando sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione sarebbe legata a motivi tecnici, anche se ancora non ufficializzati. La partita si avvicina e le scelte del tecnico continuano a tenere banco nelle ultime ore.

Le ultimissime in vista della sfida tra il Sassuolo e i rossoneri: si va verso una clamorosa esclusione, i dettagli. Il Milan si appresta a fare visita al Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A e, in caso di vittoria, ha la possibilità di agguantare nuovamente al secondo posto il Napoli che ieri è stato bloccato sul pari dal Como. I rossoneri, dunque, vogliono assolutamente vincere e chiudere nel migliore dei modi la stagione. Milan, dunque, pronto a disputare una grandissima gara sul campo del Sassuolo e a conquistare l’intera posta in palio, ma dovrà farlo almeno inizialmente senza il contributo di Pulisic. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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