Milan | Jashari elogia Allegri

Ardon Jashari ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso con il Milan e ha parlato del rapporto con l’allenatore. La discussione si è concentrata sulle sue esperienze nel club e sulla collaborazione con la guida tecnica. Non sono state fornite altre informazioni riguardo ai dettagli delle sue dichiarazioni o a eventuali sviluppi futuri.

Ardon Jashari ha parlato a cuore aperto del suo percorso al Milan e del rapporto con Massimiliano Allegri. Il centrocampista svizzero, arrivato nell’estate 2025 dal Bruges per una cifra intorno ai 30-34 milioni, si è detto entusiasta dell’ambiente rossonero e determinato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. In L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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