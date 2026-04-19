Milan le notizie top di oggi | arriva Lewandowski? Allegri parla del suo futuro mentre Tonali…

Oggi a Milano si sono fatte strada diverse notizie legate al mondo del calcio. L’allenatore ha commentato le sue prossime mosse in vista della stagione, mentre sul fronte mercato si discute dell’eventuale arrivo di un attaccante noto. Nel frattempo, un centrocampista ha attirato l’attenzione per le sue recenti dichiarazioni. Questi sono i principali aggiornamenti di oggi nel panorama calcistico milanese, tra conferme e voci di mercato.

Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo ben due sconfitte consecutive, infatti, il Diavolo è tornato alla vittoria conquistando 3 punti contro il Verona grazie ad un gol di Rabiot arrivato quasi allo scadere del primo tempo. A far parlare, però, oltre alla vittoria, sono state le tante voci di mercato e le dichiarazioni di Allegri stesso sul suo futuro. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, domenica 19 aprile 2026 Tare ha detto che state lavorando insieme per programmare il futuro. Ma una chiamata della Nazionale potrebbe farla vacillare? “Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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