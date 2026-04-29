Gen Z e lavoro | il diritto alla disconnessione diventa una priorità

Un nuovo rapporto rivela che sei giovani su dieci tra i più giovani rivendicano il diritto a staccare dal lavoro. La crescente reperibilità e le aspettative di essere sempre connessi stanno portando a cambiamenti nel welfare aziendale, che si orienta verso modelli più sostenibili. La questione del diritto alla disconnessione assume sempre più rilevanza tra i giovani della Generazione Z, con un’attenzione crescente alla tutela dei tempi di riposo.

Secondo il 9° Rapporto Eudaimon?Censis, 6 giovani su 10 rivendicano il diritto alla disconnessione. Cresce l’impatto della reperibilità continua e il welfare aziendale evolve verso modelli più sostenibili. La Gen Z alza la voce e mette un punto fermo: la reperibilità continua non è più sostenibile. Il 9° Rapporto Eudaimon?Censis fotografa un cambiamento profondo nel modo in cui le nuove generazioni vivono il lavoro. Per il 57,7% dei giovani italiani, il diritto alla disconnessione è una priorità irrinunciabile, mentre il 43,9% dei lavoratori dichiara di evitare comunicazioni professionali fuori dall’orario stabilito. Quasi uno su due ( 45,8% ) segnala effetti negativi come ansia e disagio legati alla reperibilità extra?orario.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Una raccolta di contenuti

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