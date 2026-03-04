Amministrative Gengaro | Il centrosinistra apra una discussione vera per costruire un' alleanza credibile

Durante un dibattito politico, un esponente di centrodestra ha criticato duramente la convocazione di una riunione del campo largo, sottolineando come l’aspirante candidato sindaco, un imprenditore, cerchi di ottenere credibilità attraversando diverse fazioni politiche. La sua presa di posizione evidenzia le tensioni interne e la difficoltà di formare un’alleanza credibile nel quadro delle prossime elezioni amministrative.

“A cosa serve convocare la riunione del campo largo, in presenza di un aspirante candidato sidaco, l'imprenditore Walter Giordano, che come un elefante in una cristalleria, da destra a sinistra, cerca di autoaccreditarsi, anche con la complicità di componenti auotorevoli del mio partito, come possibile primo cittadino del capoluogo. Ciò avviene al netto dei conflitti di interesse palesi dell'azienda familiare di cui è indiscusso leader e che, sostanzialmente, gestisce un vero e proprio monopolio nell'ambito funerario, in nome e per conto del Comune di Avellino. Berlusconi docet!" “È sorprendente, poi, che proprio le associazioni progressiste che hanno fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto alle scorse amministrative siano state escluse da questo confronto iniziale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Centrodestra verso il voto. Uniti alle amministrative: "Noi, alternativa credibile"Il centrodestra si presenterà unito alle elezioni del prossimo anno per tentare di conquistare palazzo civico.

Avellino, Giordano: "Il mio impegno alle amministrative potrà concretizzarsi solo in presenza di una richiesta del centrosinistra"“Per mia esigenza di chiarezza e trasparenza, ritengo opportuno intervenire per evitare interpretazioni che continuo a leggere sugli organi di stampa...

Una selezione di notizie su Amministrative Gengaro Il....

Amministrative, il centrosinistra sceglie il candidatoLa settimana che sta per aprirsi potrebbe far salire a cinque, o addirittura a sei, il numero dei candidati alla ... 98zero.com

Amministrative, vertice nel centrosinistra per sciogliere i nodiIl campo progressista prova a tirare le fila delle Amministrative. Partito democratico, Movimento 5Stelle, Italia viva, Controcorrente e Alleanza Verdi e sinistra si riuniscono online per tirare le fi ... rainews.it