Allarme in Alto Mare | Cos’è l’Hantavirus il killer invisibile che ha colpito una nave da crociera

Una nave da crociera che navigava nell’Atlantico ha registrato tre decessi e diversi contagiati, attirando l’attenzione su un virus poco comune e potenzialmente mortale. Le autorità sanitarie stanno approfondendo la situazione, mentre si cercano conferme sui casi e sulle eventuali fonti di infezione. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sul rischio rappresentato dall’Hantavirus in ambito marittimo e per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio.

di Leonardo Durante * Una crociera da sogno nell’Atlantico si è trasformata in un incubo biologico. Con tre decessi confermati e diversi contagiati, l’attenzione del mondo si sposta su un virus raro ma letale: l’Hantavirus. Mentre la nave da spedizione MV Hondius solcava le acque tra l’Argentina e Capo Verde, una minaccia silenziosa si muoveva tra i ponti. Quello che inizialmente sembrava un malessere stagionale si è rivelato essere un focolaio di Hantavirus, una sindrome virale che ha già causato la morte di tre passeggeri, tra cui una coppia di coniugi olandesi e un cittadino tedesco. Ma cos’è esattamente questo patogeno e perché la sua comparsa su una nave da crociera sta preoccupando gli esperti? Il nemico che viene dai roditori.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Allarme in Alto Mare: Cos’è l’Hantavirus, il killer invisibile che ha colpito una nave da crociera Notizie correlate Hantavirus, cos’è la malattia che sta tenendo ostaggio una nave da crociera nell’AtlanticoQuella che doveva essere una rilassante crociera tra i ghiacci si è trasformata in un incubo per i passeggeri della nave “Mv Hondius”, colpita da... Hantavirus, 3 morti per un focolaio a bordo di una nave da crociera: ecco cos’èTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ricerche no stop per il 39enne disperso in mare. Un elicottero a 30 miglia dalla costa, in acqua i sommozzatori; Pesca, l’assessore Bond lancia l’allarme: Crisi senza precedenti nell’Alto Adriatico; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Kitesurfer disperso in mare nel Salento, l'appello della moglie: Non fermate ora le ricerche. Allarme in Alto Mare: Cos’è l’Hantavirus, il killer invisibile che ha colpito una nave da crocieraUna crociera da sogno nell’Atlantico si è trasformata in un incubo biologico. Con tre decessi confermati e diversi contagiati, l’attenzione del mondo si sposta su un virus raro ma letale: l’Hantavirus ... laprimapagina.it Terrore in alto mare: l’OMS lancia l’allarme sulla nave della morte trasformata in un focolaio di hantavirusTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloL’emergenza sanitaria scattata a bordo della nave da crociera in navigazione nell’Atlantico ha acceso i riflettori su una minaccia virale poco com ... osservatoreitalia.eu SERIE A2 TARGETS IN RIPRESA, BENFIGA IN ALTO MARE - facebook.com facebook