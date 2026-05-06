Allarme in Alto Mare | Cos’è l’Hantavirus il killer invisibile che ha colpito una nave da crociera
Una nave da crociera che navigava nell’Atlantico ha registrato tre decessi e diversi contagiati, attirando l’attenzione su un virus poco comune e potenzialmente mortale. Le autorità sanitarie stanno approfondendo la situazione, mentre si cercano conferme sui casi e sulle eventuali fonti di infezione. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sul rischio rappresentato dall’Hantavirus in ambito marittimo e per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio.
di Leonardo Durante * Una crociera da sogno nell’Atlantico si è trasformata in un incubo biologico. Con tre decessi confermati e diversi contagiati, l’attenzione del mondo si sposta su un virus raro ma letale: l’Hantavirus. Mentre la nave da spedizione MV Hondius solcava le acque tra l’Argentina e Capo Verde, una minaccia silenziosa si muoveva tra i ponti. Quello che inizialmente sembrava un malessere stagionale si è rivelato essere un focolaio di Hantavirus, una sindrome virale che ha già causato la morte di tre passeggeri, tra cui una coppia di coniugi olandesi e un cittadino tedesco. Ma cos’è esattamente questo patogeno e perché la sua comparsa su una nave da crociera sta preoccupando gli esperti? Il nemico che viene dai roditori.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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