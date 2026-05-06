Allarme cocaina ennesimo arresto Diciottenne nella rete della polizia

Un giovane appena maggiorenne è stato arrestato dalla polizia durante un'operazione antidroga. Durante il controllo, ha cercato di ingoiare la cocaina per evitare il sequestro. La sostanza stupefacente è stata recuperata e l'arresto conferma l'attività delle forze dell'ordine contro il traffico di droga. È il secondo episodio simile registrato in poche settimane.