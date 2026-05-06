Allarme cocaina ennesimo arresto Diciottenne nella rete della polizia
Un giovane appena maggiorenne è stato arrestato dalla polizia durante un'operazione antidroga. Durante il controllo, ha cercato di ingoiare la cocaina per evitare il sequestro. La sostanza stupefacente è stata recuperata e l'arresto conferma l'attività delle forze dell'ordine contro il traffico di droga. È il secondo episodio simile registrato in poche settimane.
Ennesimo arresto per droga, cocaina in particolare. Questa volta si tratta di un giovane appena maggiorenne che per far sparire lo stupefacente ha provato a ingoiarlo. I fatti si sono verificati ne giorni scorsi quando i poliziotti del commissariato hanno arrestato, in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 18enne di cittadinanza albanese. L’attività di controllo si è concentrata nella zona di Ponte San Magno, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza, da qualche giorno, di un giovane i cui movimenti potevano apparire compatibili con altrettanti incontri finalizzati alla cessione di sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Lanazione.it
Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia
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