Ennesimo furto in un negozio di viale della Resurrezione ma stavolta sbuca la polizia | un arresto

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un negozio di viale della Resurrezione è stato vittima di un furto, portando le forze dell’ordine a intervenire sul posto. Dopo numerose denunce delle rapine precedenti, gli agenti hanno deciso di monitorare l’area e attendere che il sospetto tornasse a colpire. Alla fine, è stato arrestato mentre tentava di mettere a segno un nuovo colpo.

Dopo una serie di furti in un’attività commerciale, tutti denunciati alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno deciso di appostarsi e attendere che tornasse a colpire per coglierlo in flagranza. La polizia ha arrestato la scorsa settimana un 25enne residente allo Zen (D. G. le iniziali), colto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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