Umbria in festa con Nicolò Filippucci | la presidente Proietti celebra il trionfo a Sanremo e Mogol premiato alla carriera

L’Umbria si presenta in festa con Nicolò Filippucci, che ha vinto nella categoria “Nuove Proposte” a Sanremo con il brano Laguna. La presidente Proietti ha partecipato alle celebrazioni del successo, mentre Mogol è stato premiato alla carriera durante l’evento. La vittoria di Filippucci ha portato il talento regionale sotto i riflettori del festival.

L'Umbria conquista Sanremo. Nicolò Filippucci trionfa nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Laguna, portando il talento della regione sul palco più prestigioso della musica italiana. "La tua voce ha acceso una notte che l'Umbria ricorderà a lungo – ha dichiarato Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria – Complimenti a Nicolò per una vittoria meritata, frutto di studio, impegno e passione. È il cuore creativo della nostra terra a brillare sul palcoscenico nazionale. Bravo Nicolò, tutta l'Umbria festeggia con te".