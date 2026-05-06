Alla spoltorese Elvira D’Onofrio il premio alla memoria dell’avvocato Bruno Sulli

Ogni anno viene consegnato il premio intitolato alla memoria dell’avvocato Bruno Sulli, istituito dalla famiglia Sulli e patrocinato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato all’avvocato del Foro di Pescara che ha ottenuto il punteggio più alto durante l’esame di abilitazione. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e dei membri della comunità legale locale.