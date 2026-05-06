Alla spoltorese Elvira D’Onofrio il premio alla memoria dell’avvocato Bruno Sulli
Ogni anno viene consegnato il premio intitolato alla memoria dell’avvocato Bruno Sulli, istituito dalla famiglia Sulli e patrocinato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato all’avvocato del Foro di Pescara che ha ottenuto il punteggio più alto durante l’esame di abilitazione. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e dei membri della comunità legale locale.
Come ogni anno è stato assegnato il premio intitolato alla memoria dell’avvocato Bruno Sulli, istituito dalla famiglia Sulli, con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara, all’avvocato del Foro di Pescara che abbia ottenuto il punteggio più elevato in sede di esame di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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