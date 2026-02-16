Alla professoressa Maria Teresa Giusti dell' Ud' A il premio alla carriera ' Gioacchino Volpe'

La professoressa Maria Teresa Giusti dell'Università dell'Aquila ha ricevuto il premio alla carriera 'Gioacchino Volpe' per il suo lavoro nel campo della storia moderna. La decisione è stata presa perché ha dedicato decenni all'insegnamento e alla ricerca, contribuendo a valorizzare la cultura locale. La cerimonia si è svolta ieri nel centro storico della città, davanti a un pubblico di studenti e colleghi. La premiazione si inserisce nella seconda edizione di un riconoscimento letterario promosso dal Comune, che quest'anno celebra anche l'Aquila come Capitale della Cultura 2026.

Menzione speciale alla docente di Storia contemporanea dell'università d'Annunzio per il suo lavoro "Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista" Sono stati decretati i vincitori della seconda edizione del Premio Gioacchino Volpe, riconoscimento letterario promosso dal Comune dell'Aquila, intitolato al noto storico del Novecento, originario di Paganica, quest'anno inserito nel programma ufficiale dell'Aquila Capitale della Cultura 2026. A Palazzo Spaventa, nel capoluogo abruzzese, la giuria presieduta da Gianni Letta e composta da Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa, ha celebrato l'eccellenza della saggistica storica nazionale.